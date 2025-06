Maturità 2025, da Pasolini a Borsellino fino al mondo social: le tracce della prima prova

Questa mattina, 18 giugno 2025, sono ufficialmente iniziati gli esami di maturità con la prima prova scritta di italiano, in corso per milioni di studenti, che si compone di una serie di tracce suddivise in diverse tipologie ed ambiti letterari.

Maturità 2025: le tracce della prima prova scritta di italiano

Anche quest’anno gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra alcune tracce divise in 3 differenti categorie: analisi del testo, tracce di tipo argomentativo e temi di attualità. Per completare la prova avranno a disposizione un massimo di 6 ore.

Per l’analisi del testo, tipologia A, sono usciti Pier Paolo Pasolini, con una poesia tratta dall’opera Dal Diario, e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Il Gattopardo per l’analisi del testo. Piers Brendon, Riccardo Maccio e Telmo Pievani sono gli autori scelti per il testo argomentativo con le seguenti tracce:

Piers Brendon “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”;

Riccardo Maccioni “rispetto è la parola dell’anno Treccani”;

Telmo Pievani “un quarto d’era (geologica) di celebrità”.

Per la tipologia C, si parte da un messaggio del giudice Paolo Borsellino: “I giovani, la mia speranza”. La seconda traccia afferente al tema dell’attualità è “l’indignazione è il motore del mondo social” di Anna Meldolesi e Chiara Ialli.