Come è morto Alvaro Vitali: dal ricovero al decesso subito dopo aver lasciato l’ospedale

Si è spento ieri Alvaro Vitali, il celebre attore e comico italiano, conosciuto soprattutto per il personaggio di Pierino, morto nel tardo pomeriggio a Roma: proprio in mattinata aveva lasciato l’ospedale dove era ricoverato per una broncopolmonite recidiva.

Come è morto Alvaro Vitali: la broncopolmonite e il ricovero

Poco prima del decesso, l’ex moglie, Stefania Corona, in diretta a La Volta Buona aveva aggiornato il pubblico sulle condizioni di Alvaro Vitali che proprio quella mattina aveva deciso di lasciare l’ospedale di sua iniziativa, firmando le dimissioni.

L’attore era ricoverato da circa due settimane per una broncopolmonite recidiva. Stando a quanto raccontato dall’ex moglie, i medici avrebbero preferito tenerlo sotto osservazione ancora per qualche giorno ma, nella mattinata di ieri, Alvaro ha lasciato l’ospedale. Nello stesso pomeriggio, poi, sarebbe deceduto.

“Alvaro è stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva. Già a febbraio aveva avuto questo problema. Quindi, ovviamente, come fai a non andarci? Ci sono io al suo fianco. Lo dico con orgoglio e lui lo sa. Gli ho detto che non mi deve ringraziare. Quando c’è ancora amore e affetto non bisogna ringraziarsi, penso sia una cosa naturale” – ha spiegato Stefania Corona.

“Ha trascorso due settimane in ospedale ed è la prima volta perché lui di solito firma le dimissioni. Stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che stava firmando le dimissioni, stava andando via ed era anche arrabbiato. Non so perché, diventa nervoso. La dottoressa ieri mi aveva detto che necessitava di qualche giorno di ricovero in più. Lui ha detto che le cure gliele posso fare anche a casa”.

I due, nonostante la fine della relazione, condividevano ancora lo stesso tetto. Proprio nel corso della trasmissione, la conduttrice, Caterina Balivo, ha fatto leggere alla donna una lettera scritta da Alvaro che dichiarava di amare ancora l’ex moglie e sperava di poter ritornare con lei. Stefania avrebbe rifiutato la proposta, essendo già legata sentimentalmente ad un altro uomo, nonché ex collaboratore di Vitali.