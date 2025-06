Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli. La magnitudo

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita oggi, lunedì 30 giugno, a Napoli alle ore 12:47. Il sisma è stato percepito in diverse zone della città, da Fuorigrotta al Centro Direzionale, generando preoccupazione tra i cittadini.

Dopo giorni di attività sismica lieve — con scosse registrate recentemente di magnitudo 1.5 e 1.8 — la terra è tornata a tremare con maggiore intensità. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma molti residenti sono scesi in strada per la paura.

Le autorità stanno monitorando la situazione e si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) per confermare magnitudo, epicentro e eventuali sviluppi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO