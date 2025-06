Forte terremoto Napoli e Campi Flegrei, alcune scuole evacuate durante gli esami

Paura a Napoli e nei Comuni dell’area flegrea per una forte scossa di terremoto registrata oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 12:47.

Il sisma, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha raggiunto una magnitudo di 4.6 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a Bacoli, nei pressi del Castello di Baia, a una profondità di circa 5 chilometri.

La scossa è stata avvertita chiaramente in molte zone di Napoli e provincia, in particolare nei quartieri occidentali come Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e parte del Vomero.

Segnalazioni sono arrivate anche da Pozzuoli, Quarto e Bacoli, i comuni flegrei più vicini alla caldera vulcanica coinvolta dal fenomeno del bradisismo.

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle scuole, proprio mentre erano in corso gli esami orali della maturità 2025. In diversi istituti, le attività sono state sospese e gli edifici evacuati per precauzione. Tra le scuole coinvolte anche il liceo “Righi” di viale Kennedy, a Fuorigrotta.