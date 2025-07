Arriva Nimbus, la contagiosa variante del Covid: il sintomo tipico è il mal di gola

Si registrano anche in Italia nuovi casi di Covid legati alla recente variante Nimbus, il ceppo che si sta diffondendo in tutto il mondo e, che pur essendo meno aggressivo, tenderebbe a manifestarsi con sintomi ben precisi.

Covid, c’è la nuova variante Nimbus: i sintomi

Il primo caso in Italia è stato registrato alcune settimane fa, a Genova, all’ospedale San Martino, in un paziente 69enne con malattia oncoematologica. Si tratta di una variante che si rivelerebbe molto contagiosa ma del tutto innocua per chi gode di buona salute.

“La nuova variante Covid NB.1.8.1 denominata Nimbus, che sta circolando in tutto il mondo è molto contagiosa. Il sintomo tipico è quello di un mal di gola fortissimo che viene definito come una vera e proprio coltellata anzi come un taglio di lametta sulla gola, denominata razor blade throat” – ha spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti.

“Per la maggioranza delle persone oggi il Covid provoca un raffreddore o poco più. Il fortissimo mal di gola sembra un sintomo tipico davvero fastidioso che può durare anche vari giorni” – ha continuato l’esperto.

“Oggi il Covid è certamente molto diverso rispetto a quello che avevamo prima. Meglio avere un mal di gola che non avere la polmonite però sappiate che se c’è qualcuno che ha questo mal di gola molto forte in questa stagione potrebbe essere legato a questa variante di Covid. Attenzione perché i test che si fanno spesso possono risultare non positivi se non sono aggiornati“ – ha concluso.