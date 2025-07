Stop al caldo africano, arriva un fronte temporalesco: piogge e temperature in calo

Il caldo africano sembra ormai avere le ore contate: stando alle previsioni meteo è in arrivo un fronte temporalesco che farà calare le temperature un po’ ovunque, dando vita anche a fenomeni estremi, tra nubifragi e grandine.

Meteo, stop al caldo: arriva il fronte temporalesco

L’ondata africana che sta facendo schizzare i termometri, soprattutto al Sud Italia, ben presto lascerà spazio ad un clima più fresco e particolarmente insidioso, in particolare al Nord. Anche a Napoli e in Campania, a partire dalla prossima settimana, potrebbero tornare i temporali e, quasi sicuramente, le temperature subiranno un lieve calo.

“Nel corso della giornata di Venerdì 4 Luglio raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 41°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma)” – ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Il Meteo.

“All’aumentare del caldo aumenta pure l’energia potenziale in gioco (maggior evaporazione dai mari e dunque più umidità nei bassi strati). Ecco dunque che le ondate di calore sempre più frequenti, intense e durature, creano le condizioni ideali per una maggiore disponibilità di energia in atmosfera, che alimenta poi lo sviluppo di celle temporalesche intense“.

“Questo break temporalesco avrà il merito di stemperare il caldo opprimente portato dall’anticiclone africano, facendo calare le temperature di circa 5-6°C sulle regioni del Nord. Altrove, invece, il tempo si manterrà più soleggiato e farà ancora molto caldo: la perturbazione raggiungerà il resto del Paese solamente in avvio della prossima settimana“.

In particolare a Napoli, l’inizio della prossima settimana potrebbe rivelarsi abbastanza turbolento, con piogge previste soprattutto nella giornata di lunedì 7 luglio.