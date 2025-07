“Gli americani sparano contro i civili palestinesi in fila per il cibo”: l’inchiesta dell’orrore

Gaza - Palestinesi in attesa di ricevere cibo

Un’altra triste pagina che accentua l’orrore della crisi umanitaria che il mondo sta vivendo è stata denunciata dall’Associated Press: gli americani avrebbero aperto il fuoco contro i civili palestinesi in attesa del cibo.

“Gli americani sparano ai palestinesi in fila per il cibo”: l’inchiesta

Il caso sarebbe emerso a seguito di un’inchiesta condotta dall’Associated Press secondo cui le guardie private statunitensi assunte dalla Gaza Humanitarian Foundation (l’ONG americana che si occupa della gestione esclusiva degli aiuti nella Striscia) avrebbero aperto il fuoco sui civili palestinesi, riuniti in attesa della consegna dei pacchi alimentari.

Sarebbero stati due contractor statunitensi, impegnati in alcuni centri di distribuzione, a fornire la loro testimonianza, in forma anonima, corredata da immagini video, satellitari e una serie di documenti interni. Stando alle loro parole le guardie si servirebbero di munizioni, granate stordenti e spray al peperoncino per respingere la folla.

Le guardie esploderebbero colpi di pistola non solo in aria e al suolo ma anche contro i civili stessi. Una pratica violenta che non farebbe altro che accentuare la sofferenza di una popolazione già provata dai recenti avvenimenti.

Soltanto pochi giorni fa, a destare orrore e sgomento era stata la denuncia lanciata dai medici della Striscia: le scorte di latte artificiale per neonati sarebbero terminate, bloccate ai valichi di Israele. Un gesto che, secondo gli operatori sanitari, potrebbe mettere a rischio migliaia di bambini, condannandoli alla morte per fame.