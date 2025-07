Tragedia in Campania, ragazza ritrovata morta nel letto: aveva 18 anni

Tragedia a Benevento, in Campania, dove una ragazza di soli 18 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

Benevento, ragazza trovata morta nel letto: aveva 18 anni

La giovane, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stata ritrovata priva di vita nel suo letto, in casa, dai genitori. Una scena straziante per i coniugi che hanno raggiunto la camera della figlia quando ormai era già priva di vita.

Al momento non si conoscono con certezza le cause del decesso ma, secondo gli inquirenti, la morte potrebbe essere stata causata da una dose non terapeutica di farmaci ansiolitici ingerita dalla giovane. La 18enne, infatti, pare per una forma di depressione, assumeva alcuni farmaci ed era in cura presso alcuni specialisti.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Benevento, allertati dai familiari a seguito del tragico ritrovamento. Intanto il magistrato ha disposto l’esame autoptico che sarà effettuato nella giornata di domani. Saranno le indagini a chiarire la dinamica esatta di questa triste vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.