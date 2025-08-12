Morti per botulino, l’avvocato del venditore di panini: “È devastato. Non erano al sole”

È indagato dalla Procura di Paola per l’intossicazione alimentare da botulino il commerciante che, a bordo del food truck situato sul lungomare di Diamante, avrebbe venduto le pietanze probabilmente contaminate dalla tossina che sembrerebbe legata al decesso di Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto.

Botulino, il commerciante di Diamante: “Devastato”

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, che ha effettuato l’analisi dei cibi in questione – stando a quanto rende noto il Corriere della Sera – i prodotti ingeriti dalle due vittime e dalle persone attualmente ricoverate erano contaminati dal botulino.

Una notizia che avrebbe sconvolto lo stesso venditore ambulante, ignaro della nocività degli alimenti venduti. L’uomo, pur potendosi avvalere della facoltà di non rispondere, si sarebbe mostrato particolarmente collaborativo durante l’interrogatorio, intenzionato a far emergere con chiarezza la verità.

“I prodotti in vendita nel truck food del mio assistito non erano esposti al sole e aperti, ma erano conservati in frigo e aperti all’occorrenza. In esposizione c’erano solo pochi contenitori di dimensioni molto ridotte usati solo per mostrare alla clientela i condimenti con cui farcire i panini” – ha dichiarato l’avvocato Liserre, legale del venditore ambulante, a Il Corriere.

“Lui è devastato psicologicamente. Lavora da circa 9 anni in questo settore ed è un punto di riferimento per l’alimentazione. È convinto che la contaminazione fosse già nei prodotti. Ha risposto perché forte di una verità. Questi prodotti che sarebbero all’origine dell’intossicazione li ha comprati alla fine di luglio ed ha esibito la relativa fattura. Le confezioni venivano aperte all’occorrenza e con queste ci farciva 6 o 7 panini, quindi le finiva rapidamente. La pinza la usava per prendere gli alimenti che in queste confezioni sono coperti da abbondante olio”.