Scuole in Campania: quando riaprono, ponti e feste

La lunga pausa estiva sta per concludersi: per studenti e docenti campani l’appuntamento con la prima campanella è fissato a lunedì 15 settembre 2025. Da quel giorno avrà ufficialmente inizio l’anno scolastico 2025/2026, che si protrarrà fino a sabato 6 giugno 2026.

Quando riaprono le scuole in Campania a settembre 2025

Il calendario regionale allinea la Campania ad altre realtà del Sud, come Sardegna, Sicilia e Basilicata, che hanno scelto le stesse date per la partenza. Le scuole resteranno invece chiuse con l’arrivo dell’estate, a partire dalla prima settimana di giugno.

Le principali pause durante l’anno

Gli alunni potranno contare sui tradizionali periodi di sospensione delle attività didattiche. Le vacanze natalizie scatteranno poco prima della Vigilia e si protrarranno fino all’Epifania, mentre la pausa pasquale accompagnerà studenti e insegnanti per alcuni giorni a cavallo tra fine marzo e inizio aprile.

Il calendario scolastico recepisce anche le principali ricorrenze civili e religiose che porteranno alla chiusura degli istituti:

1° novembre – Ognissanti

8 dicembre – Immacolata Concezione

25 e 26 dicembre – Natale e Santo Stefano

1° gennaio – Capodanno

6 gennaio – Epifania

Lunedì di Pasqua – Pasquetta

25 aprile – Festa della Liberazione

1° maggio – Festa dei lavoratori

2 giugno – Festa della Repubblica

Le celebrazioni locali

Accanto alle feste nazionali, resta invariata la possibilità per ciascun comune di celebrare il Santo Patrono con la chiusura delle scuole. A Napoli ciò avverrà il 19 settembre, giorno dedicato a San Gennaro, a ridosso dell’avvio delle lezioni.