Non solo Ponte sullo Stretto: 1,6 miliardi per un altro tratto sull’AV Salerno-Reggio Calabria
Ago 19, 2025 - Redazione Vesuviolive
Stazione Montalto Uffugo
Nuovo passo avanti per la realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la Galleria Santomarco, assegnata al Consorzio Santomarco (Webuild, Ghella, Pizzarotti&C, Seli Overseas) per un valore di 1,6 miliardi di euro.
La Galleria Santomarco e la nuova stazione
Il progetto prevede un nuovo collegamento a doppio binario di 22 chilometri, di cui 17 in sotterraneo, che interesserà Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili. Proprio a Montalto Uffugo sorgerà una nuova stazione, pensata per servire il territorio e il polo universitario di Rende. L’opera sarà attiva nel 2032.
I lavori in corso e i lotti successivi
La Galleria Santomarco si inserisce nel più ampio tracciato AV/AC Salerno–Reggio Calabria, finanziato anche con fondi PNRR. L’opera è stata suddivisa in lotti funzionali:
- Lotto 1A Battipaglia–Romagnano (2,9 miliardi), già in fase realizzativa, con 35 km di nuova linea e un collegamento diretto verso Potenza.
- Lotto 1B Romagnano–Buonabitacolo, 48 km di cui 18 in galleria, con una nuova stazione AV nel Vallo di Diano.
- Lotto 1C Buonabitacolo–Praia, 46 km tra Salerno, Potenza e Cosenza, in gran parte sotterranei, che culmineranno nell’interconnessione con Praia a Mare.
Un itinerario strategico per l’Italia
La nuova linea Salerno–Reggio Calabria, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, garantirà collegamenti più rapidi e capillari. Le aree interessate includono il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino, fino al Porto di Gioia Tauro e al Reggino.
Benefici attesi
Al completamento dell’opera, i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria saranno sensibilmente ridotti. Il progetto consentirà:
- più treni e maggiore regolarità;
- nuove opportunità per i viaggiatori lungo l’asse Nord-Sud e verso la Sicilia;
- incremento del traffico merci, in particolare da e per il porto di Gioia Tauro.
Con nuove stazioni, interconnessioni e un approccio integrato con la mobilità locale, la linea AV/AC Salerno–Reggio Calabria punta a colmare i divari infrastrutturali e a rilanciare lo sviluppo economico e turistico del Mezzogiorno.