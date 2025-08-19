Non solo Ponte sullo Stretto: 1,6 miliardi per un altro tratto sull’AV Salerno-Reggio Calabria

Nuovo passo avanti per la realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la Galleria Santomarco, assegnata al Consorzio Santomarco (Webuild, Ghella, Pizzarotti&C, Seli Overseas) per un valore di 1,6 miliardi di euro.

La Galleria Santomarco e la nuova stazione

Il progetto prevede un nuovo collegamento a doppio binario di 22 chilometri, di cui 17 in sotterraneo, che interesserà Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili. Proprio a Montalto Uffugo sorgerà una nuova stazione, pensata per servire il territorio e il polo universitario di Rende. L’opera sarà attiva nel 2032.

I lavori in corso e i lotti successivi

La Galleria Santomarco si inserisce nel più ampio tracciato AV/AC Salerno–Reggio Calabria, finanziato anche con fondi PNRR. L’opera è stata suddivisa in lotti funzionali:

Lotto 1A Battipaglia–Romagnano (2,9 miliardi), già in fase realizzativa, con 35 km di nuova linea e un collegamento diretto verso Potenza.

Lotto 1B Romagnano–Buonabitacolo, 48 km di cui 18 in galleria, con una nuova stazione AV nel Vallo di Diano.

Lotto 1C Buonabitacolo–Praia, 46 km tra Salerno, Potenza e Cosenza, in gran parte sotterranei, che culmineranno nell’interconnessione con Praia a Mare.

Un itinerario strategico per l’Italia

La nuova linea Salerno–Reggio Calabria, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, garantirà collegamenti più rapidi e capillari. Le aree interessate includono il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino, fino al Porto di Gioia Tauro e al Reggino.

Benefici attesi

Al completamento dell’opera, i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria saranno sensibilmente ridotti. Il progetto consentirà:

più treni e maggiore regolarità;

nuove opportunità per i viaggiatori lungo l’asse Nord-Sud e verso la Sicilia;

incremento del traffico merci, in particolare da e per il porto di Gioia Tauro.

Con nuove stazioni, interconnessioni e un approccio integrato con la mobilità locale, la linea AV/AC Salerno–Reggio Calabria punta a colmare i divari infrastrutturali e a rilanciare lo sviluppo economico e turistico del Mezzogiorno.