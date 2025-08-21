Perde la vita pochi giorni dopo la morte del fidanzato: il tragico destino di Gioia e Daniele

Doppia tragedia a Ladispoli, in provincia di Roma, dove a pochi giorni di distanza hanno perso la vita due fidanzati: Daniele Vallenari, 45enne, e Gioia Fioravanti, 36enne.

Ladispoli, fidanzati morti: la tragedia di Daniele e Gioia

Era lo scorso 13 agosto quando il cuore di Daniele si è fermato per sempre, dopo aver combattuto contro una malattia che non gli avrebbe lasciato scampo. Molto conosciuto tra Cerveteri e Ladispoli, grande appassionato di “braccio di ferro”, il 45enne ha lasciato un vuoto incolmabile per l’intera comunità.

Una prematura scomparsa che ha sconvolto soprattutto la giovane Gioia, sua compagna di vita, che quasi come un tragico scherzo del destino ha perso la vita a soli 6 giorni di distanza: il 19 agosto, a seguito di uno scontro avvenuto lungo via Aurelia, la ragazza è deceduta per le gravi lesioni riportate nel violento incidente. Si trovava a bordo di una moto, passione che condivideva con il suo amato Daniele.

“A pochi giorni dalla scomparsa di Daniele, ragazzo di Cerveteri conosciuto e benvoluto anche a Ladispoli, la sua fidanzata Gioia, nostra concittadina, ha perso la vita in un incidente stradale. Un dramma nel dramma che ha profondamente sconvolto la nostra comunità“ – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“In momenti come questi è davvero difficile trovare le parole. A nome dell’intera comunità di Ladispoli rivolgo alle famiglie e agli amici di Daniele e Gioia le più sentite condoglianze. Sono stati strappati troppo presto alla vita, ma ora sono di nuovo insieme, e lo saranno per sempre. Che possano riposare in pace”.