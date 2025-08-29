Gioia a Napoli, Carmine è stato ritrovato. La figlia: “Voi straordinari con la vostra umanità”

Gioia a Napoli per Carmine Mirabella, l’uomo di 67 anni, scomparso lo scorso 24 agosto dalla Zona Ospedaliera di Napoli, è stato ritrovato.

Scomparso da Napoli: Carmine Mirabella è stato ritrovato

L’uomo sarebbe stato avvistato in zona Pinetamare. I familiari avevano lanciato un appello disperato sui social in quanto, il 67enne, non aveva con sé i farmaci che abitualmente assumeva. In tanti si sono movimentati per aiutare la famiglia e Carmine è stato ritrovato sano e salvo.

Ad annunciarlo, via social, è stata la figlia: “Volevo avvisare tutti e soprattutto ringraziare di cuore colore che ci hanno aiutati in questi giorni di angoscia e apprensione con le segnalazioni telefoniche, la polizia, l’esercito, i carabinieri, le testate giornalistiche, amici, parenti, i vari gruppi ma in primis lo staff dello Chalet del Mare di Pinetamare per avermi aiutata a ritrovare mio padre e a riportarlo a casa“.

“Scusate se dimentico qualcuno. Siete stati tutti straordinari con la vostra grande umanità e solidarietà. Grazie, grazie infinitamente a tutti voi, uno ad uno. Grazie per le vostre quasi 28.000 condivisioni, 28.000 volte grazie. Scusate ma non riesco a rispondervi tutti, siete davvero tantissimi a contattarmi”.