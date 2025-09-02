Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Emilio Fede in ospedale, si aggrava il giornalista: è in condizioni critiche

Set 02, 2025 - Veronica Ronza

Emilio Fede

Ore di apprensione per Emilio Fede, celebre giornalista e storico volto del TG4, attualmente ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano: nella mattinata di oggi, 2 settembre, le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Emilio Fede ricoverato: è in gravi condizioni

Stando a quanto rende noto La Repubblica, le condizioni del giornalista, al momento, sarebbero critiche. A rivelarlo sarebbero stati fonti vicine ai familiari, pur non essendoci alcuna comunicazione pubblica da parte loro sul quadro clinico di Emilio Fede.

L’ex direttore del TG4, lo scorso giugno aveva compiuto 94 anni. Soltanto quattro anni fa aveva affrontato la dolorosa perdita della cara moglie, Diana De Feo,  la giornalista ed ex senatrice del Popolo della Libertà che si è spenta all’età di 84 anni presso la sua abitazione di Napoli.

