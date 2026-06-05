Vesuvio Live vi propone i migliori eventi di questo weekend a Napoli e dintorni, fra cinema, cultura, musica e buon cibo.

Cinema sotto le stelle (Napoli, 5-28 giugno)

Dal 5 al 28 giugno torna a Napoli Arena, la rassegna di cinema sotto le stelle gratis sulle spiagge della città. Prevista la proiezione di dieci pellicole d’autore e incontri con attori e registi.

Il Mercato Internazionale (Napoli, 5-7 giugno)

Dal 5 al 7 giugno a Piazza Dante arriva il Mercato Internazionale, dove sarà possibile assaporare cibo e ammirare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, con oltre 50 espositori. L’ingresso è gratuito.

Notte delle Chiese (Napoli, Portici, Castellammare di Stabia, Boscotrecase, 5 giugno)

Il 5 giugno torna in tutta Italia e in Campania, a Napoli, Portici, Castellammare di Stabia e Boscotrecase la Notte delle chiese, con aperture serali straordinarie, spettacoli, concerti e molto altro.

Chiesa San Giovanni a Carbonara di Napoli

Apertura Castello di Baia di notte (Baia, 6 giugno-29 agosto)

Dal 6 giugno al 29 agosto sarà possibile ammirare ogni sabato il Castello di Baia di notte, potendo godere del panorama serale mozzafiato che abbraccia il porto di Baia, il golfo di Napoli e le isole di Ischia e Procida.

Festival del Cinema di Pompei (Maximall Pompeii, Torre Annunziata, 6 giugno)

Il 6 giugno 2026, al Cinema Teatro del Nexus del MaxiMall di Pompei, si svolgerà la serata finale del Festival del Cinema di Pompei. In programma esibizioni musicali, lo spettacolo Ti presento il cinema di Enrico Vanzina e la proiezione conclusiva del film Il Tempo Ritrovato.

Domenica al Museo (Campania, 7 giugno)

In occasione della giornata della Domenica al Museo sarà possibile per tutti visitare gratuitamente i musei della ragione, fra cui il Museo del Bosco di Capodimonte, gli scavi archeologici della Grande Pompei, la Reggia di Caserta e tanti altri.

La Reggia di Caserta

Campionato mondiale del Pizzaiuolo (Napoli, 8 giugno)

Dall’8 al 10 giugno Napoli vedrà per il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo tre giorni di sfide fra più di 600 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, con la partecipazione di oltre 100 paesi, per aggiudicarsi il Trofeo Caputo.