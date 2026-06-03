Festival Del Cinema di Pompei: 6 giorni di film, spettacoli e ospiti a ingresso gratis

Continua il Festival Del Cinema di Pompei, la rassegna in programma dall’ 1 al 6 giugno 2026 ad ingresso gratuito.

Pompei Film Festival svelata la giuria

Voluto e ideato da Annarita Borelli, con la direzione artistica di Enrico Vanzina, il festival fonde identità, bellezza e riflessione con un programma che intreccia cinema, linguaggio, territorio, turismo e costume, presso il Cinema Teatro del Nexus – MaxiMall Pompei.

Sono state presentate le giurie articolate nelle sezioni Premio per miglior: Lungometraggio, Cortometraggio e Cortometraggio Giovani. Per la sezione Lungometraggi, la giuria è presieduta da: Valerio Caprara, critico cinematografico, giornalista e saggista. Ne fanno parte anche Michelangelo Iossa, giornalista, scrittore e docente universitario; Raffaele Savonardo, sociologo e docente dell’Università Federico II; Alessandra D’Antonio, scrittrice e sceneggiatrice; Antonio Giordano, oncologo e ricercatore; Gennaro Coppola, giornalista e produttore televisivo.

La a giuria della sezione Cortometraggi è composta da: Luigi Giaculli, giornalista e vice caporedattore del Mattino; Domenico Apicella, docente universitario e avvocato; Luca Varone, attore; Antonio Esposito, imprenditore, editore e scrittore.

Per la sezione Cortometraggi Giovani, la giuria è composta da: Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione Cultura e Innovazione; Massimo Zivelli, giornalista; Maria Luisa Iavarone, professoressa ordinaria di Pedagogia; Giovanni Minucci, pedagogista e educatore; Bruno De Filippis, magistrato e sceneggiatore. Con il patrocinio di Rai Campania e con la media partnership di Radio Rai Napoli Live.

Il programma completo

Tema centrale per la seconda edizione sono il cinema e la letteratura, con incontri dibattiti e masterclass. La giornata del 3 giugno 2026 si apre nel pomeriggio con la proiezione della selezione ufficiale dei cortometraggi dalle ore 15:00 alle 16:30, che include Après l’incendie, Solo un Crodino, Appuntamento a mezzogiorno e Candido.

A seguire, dalle 17:00 alle 19:30, viene proiettato il lungometraggio giapponese Hakkenden. La serata si conclude con il panel intitolato Scrivere immagini: la letteratura che diventa cinema con Maurizio De Giovanni, attivo dalle 19:30 alle 21:00.

Il 4 giugno 2026 le attività iniziano alle 15:00 con una nuova tranche di cortometraggi in gara, che comprende Quando cadde il cielo, Lo sceneggiatore, Esagerata e Fiabexit. Tra le 19:30 e le 21:30 si svolge il secondo panel, Le finte bionde: dal romanzo al film, un incontro incentrato sull’omonimo romanzo di Enrico Vanzina e sulla sua successiva trasposizione cinematografica, alla presenza dell’autore. La giornata termina con la proiezione del film Home Away, Home Close, programmata dalle 21:00 alle 22:30.

Il 5 giugno 2026 la proposta cinematografica del pomeriggio prevede la proiezione dei cortometraggi Abulivia, Géants de glaces… à la dérive e David e io tra le 15:00 e le 16:30. Successivamente, dalle 17:00 alle 18:30, ha luogo la proiezione del film drammatico Broken. Il panel serale, intitolato Dalle parole al cinema e realizzato in collaborazione con Rai Libri e l’Accademia della Crusca, si tiene dalle 19:30 alle 21:00 per discutere il passaggio dalla parola all’immagine e vede l’intervento di Adriano Monti Buzzetti Colella, Rosario Coluccia, Enrico Vanzina e Annarita Borelli. La programmazione della giornata si chiude con il film E se mio padre, proiettato dalle 21:00 alle 22:30.

Il 6 giugno 2026 si svolge l’evento conclusivo presso il Cinema Teatro del Nexus nel MaxiMall di Pompei. Durante la serata vengono assegnati i premi ufficiali per il Miglior Lungometraggio, il Miglior Cortometraggio e i Premi della Giuria Cortometraggi Giovani. Vengono inoltre conferiti i premi alla carriera a Ezio Greggio per la televisione, Massimiliano Gallo per il teatro e Massimo Ghini per il cinema. Il programma artistico prevede l’esibizione dei tenori Zhu Jianwei, Ren Zixuan e Zheng Zhongxiang, l’intervento musicale dell’Orchestra dei Rioni Sanità e lo spettacolo Ti presento il cinema di Enrico Vanzina. La manifestazione si chiude ufficialmente con la proiezione della pellicola Il Tempo Ritrovato.



