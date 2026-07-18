

In occasione della Festa Patronale della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, Torre del Greco celebra una devozione che attraversa i secoli e continua a essere un punto di riferimento per l’intera comunità. Le origini del culto della Madonna del Carmine, il suo radicamento sul territorio vesuviano e il significato del 60° anniversario della solenne incoronazione del quadro bizantino raccontano una storia di fede, tradizione e profondo legame con la Vergine.

​La devozione alla Madonna del Carmine rinnova il legame della comunità



Il culmine dei festeggiamenti del 16 luglio ha rappresentato non solo un atto di devozione, ma il coronamento di un ricco programma di preghiera, catechesi e comunione iniziato fin dai primi giorni del mese nella storica piazza Luigi Palomba. La processione è stata preceduta dalla Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Nicola Longobardo, Rettore della Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, richiamando centinaia di fedeli in un clima di profondo raccoglimento.

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A sottolineare il valore pastorale di queste giornate è il parroco, Don Mario Pasqua, che evidenzia la centralità della parrocchia nella società contemporanea: “Vivere la comunità significa iniziare un autentico cammino di fede già dalla catechesi, dagli incontri di formazione e dai momenti di spiritualità. È attraverso la testimonianza, soprattutto rivolta ai giovani, che si costruisce una comunità viva, capace di crescere insieme– riflette Don Mario – il compito di noi sacerdoti è quello di stare accanto alle famiglie e continuare ad annunciare il Vangelo, aiutando tutti a riscoprire la bellezza della fede cristiana.”

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Dal Monte Carmelo a Torre del Greco: un legame che attraversa i secoli



​La straordinaria partecipazione popolare che si respira a Torre del Greco trova giustificazione in una storia antica e affascinante, che lega la Campania alla Terra Santa. Come spiegato dal prof. Rosario Innocenti durante gli incontri culturali legati alla festa, le radici spirituali dell’Ordine Carmelitano risalgono al IX secolo avanti Cristo: “Il Primo Libro dei Re racconta che il profeta Elia, dopo tre anni di terribile siccità, salì sul Monte Carmelo per pregare il Signore affinché concedesse la pioggia al suo popolo. Fu allora che vide levarsi dal mare una piccola nube, ‘simile a una mano d’uomo‘, segno dell’imminente ritorno della pioggia. Nel corso dei secoli, i grandi teologi ed esegeti hanno interpretato quella nube come una prefigurazione della Vergine Maria, dalla quale sarebbe giunta al mondo la salvezza” racconta il prof.

​Storia e tradizione della devozione carmelitana



Il passaggio della devozione dal Medio Oriente alle coste campane avvenne nel XIII secolo, quando le incursioni dei Saraceni costrinsero i monaci a fuggire. Giunti a Napoli, essi portarono un’immagine della Vergine, destinata a essere custodita in quella che oggi è la celebre Basilica Santuario del Carmine Maggiore. Da lì, il culto si espanse rapidamente verso la provincia.

​”Nel XV secolo – continua il prof. Innocenti – il Padre Superiore del Carmine Maggiore, originario di Gragnano, osservò come fossero numerosi i fedeli provenienti da Torre del Greco che si recavano in pellegrinaggio alla chiesa napoletana. Per questo motivo volle favorire la diffusione della devozione carmelitana con la costruzione di una chiesa a Gragnano e una a Torre del Greco, contribuendo così a radicare il culto della Vergine anche sul territorio vesuviano.“

​Il cuore della devozione alla Madonna del Carmine



​Nel corso dei secoli, questa devozione si è consolidata attorno a pilastri spirituali ben definiti e a eventi prodigiosi impressi nella memoria collettiva, come il miracolo avvenuto a Napoli durante un Anno Santo del Cinquecento, quando una luce irradiata dalla tela della Madonna donò la guarigione agli infermi presenti alla celebrazione.

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Don Mario Pasqua ricorda come l’essenza del carisma carmelitano sia custodita proprio in questo retaggio: “Il culto della Vergine del Carmelo affonda le sue radici in una storia antica, tramandata nei secoli grazie ai Padri Carmelitani. Essi hanno custodito e trasmesso una spiritualità fondata sul silenzio, preghiera e meditazione della Parola di Dio, alimentata quotidianamente dall’Eucaristia– riflette Don Mario- è proprio da questo patrimonio spirituale che nasce e si rinnova la profonda devozione del popolo verso la Madonna del Carmine“.

​Il dipinto della Madonna del Carmine: l’opera che custodisce la devozione del popolo



​Il fulcro dell’identità religiosa della comunità di piazza Luigi Palomba resta lo splendido dipinto custodito nella parrocchia torrese. Si tratta di un’opera di scuola bizantina risalente alla fine del Cinquecento, caratterizzata da una complessa e affascinante iconografia. Il prof. Innocenti si sofferma sui dettagli artistici e sul legame speciale con la città: “Il dipinto è ricco di significati simbolici: nella parte superiore è raffigurata l’incoronazione della Vergine Maria e del Bambino Gesù. Proprio quell’immagine è stata solennemente incoronata l’11 settembre 1966, un evento di straordinaria importanza per la comunità torrese, che quest’anno ne celebra il 60° anniversario.”



Una ricorrenza che rinnova il profondo legame tra la comunità torrese e la Madonna del Carmine, custodendo una tradizione secolare che continua a essere segno di fede, appartenenza e speranza per le nuove generazioni.