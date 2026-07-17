La Chiesa napoletana più bella d’Italia e altri siti mozzafiato aprono di sera: quali e orari

Prendono il via le speciali aperture serali dei musei più belli di Vico Equense: a partire da questo fine settimana, i luoghi culturali più belli del territorio, come la spettacolare Chiesa della Santissima Annunziata, saranno visitabili ogni sabato e domenica fino a notte.

Musei, aperture serali a Vico Equense: anche la Chiesa mozzafiato

Vico Equense continua a investire nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni per conoscere la storia, l’arte e le tradizioni del territorio. Riprende, infatti, il programma di aperture serali dei musei cittadini che animerà l’estate napoletana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile l’offerta culturale della città, garantendo l’apertura dei principali luoghi della cultura anche nelle ore serali, quando residenti e turisti possono vivere il centro storico e i suoi tesori con maggiore tranquillità. Tra questi la Chiesa della Santissima Annunziata, conosciuta anche come “la più bella d’Italia” per il suo panorama mozzafiato e la posizione a picco sul mare del Golfo di Napoli.

“La cultura rappresenta uno dei pilastri della nostra idea di Città – dichiara il sindaco Giuseppe Aiello –. Vogliamo che Vico Equense sia una destinazione da vivere non solo per il suo mare e i suoi panorami, ma anche per il patrimonio storico, artistico e museale che custodisce. Per questo continuiamo a garantire l’apertura dei nostri musei, offrendo un’opportunità in più a chi sceglie di trascorrere qui il fine settimana e a chi desidera riscoprire la nostra identità”.

Questi i musei aperti con gli orari dedicati:

– MAAAM Museo Aperto Antonio Asturi – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

– Antiquarium Silio Italico – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

– Museo del Cinema – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

– Museo Armando De Stefano – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

– Museo Mineralogico – Sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

– Museo Diocesano – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

– Chiesa della Santissima Annunziata – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 21.00;

Tra le peculiarità dei musei aperti ci sarà anche la mostra “Francesco, l’inviato di Dio”, dal 31 luglio al 23 agosto, dedicata a San Francesco d’Assisi. L’apertura serale dei siti culturali si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio cittadino promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più accessibile e protagonista della stagione estiva.