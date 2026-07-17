Caldo sempre più infernale a Napoli, scatta il bollino rosso: tra le città più bollenti d’Italia
Lug 17, 2026 - Veronica Ronza
Meteo a Napoli
Tre giornate da bollino rosso per Napoli che, stando all’aggiornamento sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sarà invasa dal caldo asfissiante, con l’allerta di livello più elevato che scatterà nei prossimi giorni.
Caldo insopportabile, scatta il bollino rosso a Napoli: quando
Il caldo africano continuerà ad intensificarsi nelle prossime ore, dando il via ad un fine settimana letteralmente “infuocato”. Oggi e domani, 17 e 18 luglio, l’allerta per la città di Napoli sarà di livello arancione mentre domenica 19 luglio si passerà al bollino rosso.
La città partenopea si collocherà, dunque, tra le città più roventi d’Italia, come evidenziato dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. Del resto, già le previsioni meteo avevano preannunciato l’arrivo di un’ondata di caldo eccezionale per il Sud Italia che tenderà ad affievolirsi soltanto con l’inizio della prossima settimana.
Il livello 3 (o bollino rosso) indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Inoltre, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.
Di seguito le raccomandazioni del Ministero per far fronte all’ondata di caldo:
- Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00);
- Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata;
- Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca;
- Utilizza correttamente il condizionatore;
- Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata;
- Assicura un adeguato ricambio di aria;
- Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole;
- Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo;
- Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche;
- Segui un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca;
- Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso, ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica;
- Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C;
- Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata;
- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole;
- Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte;
- Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento;
- In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.