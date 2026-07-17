Caldo sempre più infernale a Napoli, scatta il bollino rosso: tra le città più bollenti d’Italia

Tre giornate da bollino rosso per Napoli che, stando all’aggiornamento sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sarà invasa dal caldo asfissiante, con l’allerta di livello più elevato che scatterà nei prossimi giorni.

Caldo insopportabile, scatta il bollino rosso a Napoli: quando

Il caldo africano continuerà ad intensificarsi nelle prossime ore, dando il via ad un fine settimana letteralmente “infuocato”. Oggi e domani, 17 e 18 luglio, l’allerta per la città di Napoli sarà di livello arancione mentre domenica 19 luglio si passerà al bollino rosso.

La città partenopea si collocherà, dunque, tra le città più roventi d’Italia, come evidenziato dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. Del resto, già le previsioni meteo avevano preannunciato l’arrivo di un’ondata di caldo eccezionale per il Sud Italia che tenderà ad affievolirsi soltanto con l’inizio della prossima settimana.

Il livello 3 (o bollino rosso) indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Inoltre, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Di seguito le raccomandazioni del Ministero per far fronte all’ondata di caldo: