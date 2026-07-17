Ragazzo morto al luna park, folgorato da una forte scarica elettrica: aveva solo 15 anni

Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato mentre si trovava al luna park.

Ragazzo folgorato al luna park: è morto a 15 anni

Il dramma si sarebbe consumato nella serata di ieri. Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il ragazzo si trovava nell’area delle attrazioni, nei pressi di una macchina tirapugni, quando sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica.

Tra i presenti sarebbe subito scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 di Savona. Il 15enne è stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione messi in campo, purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita del giovane. Tra le ipotesi più accreditate, al momento, c’è quella di un possibile corto circuito, probabilmente causato dalla presenza di acqua sul terreno.

Il sindaco, Mattia Fiorini, ha disposto la chiusura totale del luna park per scopi precauzionali in attesa dei risultati degli accertamenti in corso. Una parte del parco è stata posta sotto sequestro.