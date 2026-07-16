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Operaio di una ditta di Napoli folgorato da una scarica elettrica: è morto a 33 anni

Lug 16, 2026 - Veronica Ronza

Tragedia a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, dove un operaio di una ditta di Napoli è morto mentre svolgeva dei lavori per la fibra.

Morto operaio ditta di Napoli: folgorato da una scarica elettrica

L’uomo, di nazionalità marocchina, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica. Da quanto si apprende, si trovava su una scala per lavorare ad un palo della luce elettrica pubblica quando si sarebbe consumata la tragedia.

L’uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Si è spento sul colpo, a soli 33 anni, e a nulla sarebbero serviti i tentativi per rianimarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per dare il via alle indagini che ricostruiranno con esattezza la dinamica della vicenda.

Sul luogo della tragedia sarebbe giunto anche il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità e i colleghi partenopei della vittima.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre