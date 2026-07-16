Castellabate è la capitale dell’estate 2026: gli atleti di tutto il mondo per le gare di nuoto

Castellabate diventa la capitale dell’estate 2026 con Nuoto in Acque Libere, il ricco calendario di gare che, dopo l’avvio nel mese di giugno, entrerà nel vivo a luglio, attirando atleti, appassionati e società sportive provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Nuoto in Acque Libere: Castellabate capitale dell’estate 2026

Ancora una volta il territorio cilentano si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale delle discipline in mare aperto. A promuovere e organizzare gli eventi sarà ancora una volta il Circolo Nautico Punta Tresino, realtà da anni impegnata nella valorizzazione dello sport acquatico e nella promozione del territorio attraverso manifestazioni di livello regionale, nazionale e internazionale.

Oltre agli appuntamenti dedicati al nuoto in acque libere, il calendario estivo del Circolo Nautico Punta Tresino proporrà numerose iniziative sportive, ambientali e sociali. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai progetti di inclusione sociale. Tra settembre e ottobre, infatti, il Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con il Comune di Castellabate e l’associazione Castellabate a Vela, promuoverà una serie di giornate dedicate allo sport nautico per bambini con sindrome dello spettro autistico, offrendo loro l’opportunità di vivere il mare attraverso attività sportive e ricreative in un contesto sicuro e inclusivo.

“Anche per il 2026 il nostro obiettivo è quello di coniugare sport, promozione del territorio e inclusione sociale attraverso un calendario di eventi capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia – sottolinea Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino.

“Il mare di Castellabate rappresenta una risorsa straordinaria e queste manifestazioni consentono di valorizzarlo nel migliore dei modi, creando al tempo stesso opportunità di crescita per il territorio. Accanto agli appuntamenti agonistici di rilievo nazionale e internazionale, abbiamo voluto confermare iniziative dedicate all’ambiente, alla socialità e soprattutto all’inclusione. In particolare, il progetto rivolto ai bambini con disturbo dello spettro autistico rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, perché dimostra come lo sport nautico possa diventare uno strumento concreto di partecipazione, benessere e integrazione”.