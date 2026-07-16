Chi era Antonio, il papà di 58 anni ucciso dal figlio in Campania: la lite per i soldi

Si chiamava Antonio Cercola il papà di 58 anni ucciso dal figlio, 27enne, nella loro abitazione di Pagani, in provincia di Salerno. Un tragico omicidio che ha sconvolto l’intera comunità.

Pagani, papà ucciso dal figlio: chi era Antonio, morto a 58 anni

Il giovane, affetto da problemi psichici, avrebbe lanciato prima degli oggetti contro il padre per poi strangolarlo fino alla morte. Una violenza sfociata a seguito dell’ennesima lite tra i due: stando a quanto reso noto dal TGR, la discussione sarebbe scoppiata dopo ripetute richieste di soldi da parte del ragazzo.

Sarebbe stata una vicina di casa, dopo aver sentito le urla, ad allertare i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Giunti sul posto, i militari hanno ritrovato il ragazzo in casa, in stato confusionale, a poca distanza dal corpo senza vita del padre.

Il ragazzo da poco era rientrato nel Comune dell’Agro Nocerino Sarnese. Trascorreva, infatti, molto tempo in Germania per lavori salutari. Secondo quanto riportato dai residenti, le sue liti con il padre, unitamente a comportamenti violenti, erano molto frequenti. Attualmente si trova in carcere e si è chiuso nel silenzio.

Grande il dolore per la perdita di Antonio che viene descritto, da chi lo conosceva, come un padre attento ed una brava persona. Nei prossimi giorni la salma potrebbe essere sottoposta all’esame autoptico. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.