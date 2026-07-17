Morto Alessandro di Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Mi si è gelato il sangue”

Dolore e incredulità tra i protagonisti di Temptation Island per la scomparsa di Alessandro Medici, ex concorrente del programma morto ieri all’età di 53 anni: anche Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione, ha voluto ricordarlo con una commovente dedica diffusa sui social.

Temptation Island, morto Alessandro Medici: il dolore di Filippo

Alessandro Medici aveva preso parte all’edizione 2020 di Temptation Island in coppia con la sua compagna, Sofia Calesso. Sarebbe stata proprio lei ad ufficializzare la notizia della scomparsa postando una foto dell’ex fidanzato con la frase: “Vivrai sempre dentro me”.

Il 53enne sarebbe deceduto nella mattinata del 16 luglio, pare a seguito di un malore o di un infarto improvviso. Al momento non sono state rese ancora note le cause della morte ma, stando alle prime informazioni circolate, alcune persone lo avrebbero visto la sera precedente, in salute, in un bar del paese.

“Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono sempre, educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi, sei sempre stato presente” – si legge nel messaggio pubblicato da Filippo Bisciglia.

Una notizia che ha sconvolto familiari, amici e colleghi del mondo dello spettacolo ma anche tutti gli appassionati del programma di Canale 5.