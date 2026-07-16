È morto Alessandro Medici, uno dei protagonisti di Temptation Island: aveva 53 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Alessandro Medici, uno dei protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ad ufficializzarne la scomparsa è stata Sofia Calesso, ex compagna con la quale aveva partecipato al programma.

Lutto per Temptation Island: è morto Alessandro Medici

Divenuto noto al pubblico per la sua partecipazione alla celebre trasmissione di Canale 5, Alessandro Medici si è spento all’età di 53 anni. Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma pare sia deceduto improvvisamente nella mattinata di oggi, 16 luglio.

La notizia è stata anticipata dal portale Lollo Magazine, ripresa sui social e su diverse testate giornalistiche. Stando alle voci circolate in paese, ma non ancora confermate, si farebbe strada l’ipotesi di un probabile malore o infarto fulminante.

“Vivrai sempre dentro di me” – ha scritto in un post diffuso sui social Sofia Calesso, la 36enne che aveva condiviso con lui l’esperienza nel celebre villaggio delle tentazioni, prendendo parte come coppia al programma condotto da Filippo Bisciglia.