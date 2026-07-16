Temperature eccezionali al Sud poi il gran caldo finirà, arriva l’aria fresca: da quando

Se nei prossimi giorni le temperature toccheranno valori eccezionali, stando alle previsioni meteo, si assisterà alla fine del gran caldo, almeno temporanea.

Meteo, ondata record poi la fine del gran caldo: da quando

L’attuale quadro meteorologico, secondo le stime de Il Meteo, è dominato da un vasto anticiclone di matrice subtropicale, alimentato da correnti roventi in risalita dalle caldissime terre del Nord Africa. La fase clou di questa terza ondata di calore si raggiungerà nella giornata di venerdì 17 luglio.

Afa e temperature roventi colpiranno ancora una volta il Sud e in particolare la Sardegna che arriverà a raggiungere picchi di 45/46 gradi. Ad avvicinarsi ai 40 gradi saranno anche altre Regioni del Centro-Sud, dal Lazio alla Calabria.

L’ondata di caldo record, come segnalato dagli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, inizierà a perdere forza nel corso del weekend. Una prima diminuzione delle temperature è attesa sabato 18 luglio al Nord e domenica 19 luglio su parte del Centro-Sud. Si tratterà, però, soltanto del preludio di un cambiamento più marcato che si registrerà da lunedì 20 luglio.

La vera e propria svolta, infatti, caratterizzerà l’inizio della prossima settimana con l’ingresso di aria più fresca e il ritorno ad una maggiore stabilità atmosferica. I termometri inizieranno a segnare valori più in linea con la media del periodo, allontanandosi progressivamente dalle anomalie climatiche rilevate in questi ultimi giorni. Dopo una fase di caldo eccezionale, dunque, si tornerà su livelli più vivibili.