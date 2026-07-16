Spettacolo a Torre Annunziata, il torneo di beach volley tra dj e area baby: ingresso gratis

Domenica 19 luglio 2026 torna Beach Please, il torneo di beach volley 3 contro 3 misto organizzato da BVTA – Beach Volley Torre Annunziata, che si terrà sulla spiaggia libera Marina del Sole. L’ingresso al pubblico è gratuito.

Torre Annunziata: torneo di beach volley sulla spiaggia libera

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione torna con una formula ancora più ricca, pensata per unire sport, partecipazione e valorizzazione della spiaggia pubblica. L’evento prenderà il via alle ore 10:00 e si concluderà entro il tramonto, con una pausa pranzo prevista tra le 13:00 e le 15:00.

Il torneo prevede la partecipazione di un massimo di 16 squadre, ciascuna composta da un massimo di 4 giocatori, con 3 atleti in campo e l’obbligo di avere sempre almeno una donna sul terreno di gioco. La formula di gara prevede una prima fase a gironi e, a seguire, semifinali e finali per il terzo/quarto e primo/secondo posto, con almeno 3 partite garantite per ogni squadra.

Il torneo è aperto a tutti, pur rivolgendosi a giocatori di buon livello, in linea con la crescita tecnica che l’associazione ha voluto imprimere a questa seconda edizione. Le iscrizioni al torneo resteranno aperte fino al 17 luglio e potranno essere effettuate online tramite il form dedicato.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito mentre la quota di partecipazione al torneo è di 5 euro a persona e non sono previsti limiti di età. Ai primi tre team classificati saranno assegnati i premi finali, mentre tutti i partecipanti riceveranno la canotta ufficiale dell’evento e acqua.

Non solo sport ma anche intrattenimento e divertimento: per tutta la giornata sarà attivo un DJ set continuativo, mentre nella mattinata sono previsti un corso gratuito di avviamento al beach volley, un’area baby e un campo libero per chi vorrà giocare al di fuori della competizione.

Alle ore 9:00, prima dell’inizio delle gare, cittadini, partecipanti e appassionati sono inoltre invitati a prendere parte a un momento di pulizia della spiaggia, in continuità con gli incontri di Clean Volley promossi dall’associazione. Al termine della manifestazione si terranno le premiazioni con un brindisi finale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Torre Annunziata e con sponsor tecnico Givova, si propone di coinvolgere sportivi, giovani e cittadini in una giornata di festa aperta a tutta la città. BVTA, guidata dal presidente Pierluigi Paduano, porta avanti durante tutto l’anno un’attività che coniuga tutela della spiaggia pubblica, promozione sportiva e inclusione sociale. La prima edizione aveva fatto registrare numeri importanti, con 5 campi allestiti, 16 squadre coinvolte, 65 giocatori, 36 partite disputate e 11 ore di musica. La nuova edizione punta ora a confermare e superare quel risultato, coinvolgendo atleti sempre più preparati e un pubblico ancora più ampio.