Siani e Bisio in Bentornati al Sud, riprese terminate. Quando uscirà il film: la data

Si sono concluse le riprese del film Bentornati al Sud, il sequel della saga con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio, ambientato ancora una volta a Castellabate.

Bentornati al Sud, riprese concluse: quando uscirà il film

Dopo il successo di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, entrambi campioni di incassi, il duo comico è tornato a Castellabate, a distanza di 16 anni, per dare seguito alla storia che ha appassionato milioni di spettatori.

Il film uscirà al cinema il giorno di Natale, il 25 dicembre 2026, proponendo nuovamente i personaggi iconici del cast. Insieme ai due protagonisti, Alessandro Siani e Claudio Bisio, torneranno Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

“Si sono concluse ufficialmente le riprese di Bentornati al Sud a Castellabate. Dall’8 giugno al 14 luglio il nostro paese ha avuto l’opportunità di rivivere e ospitare il grande cinema a casa propria. Dopo settimane di lavoro, emozioni e tanta energia, salutiamo la troupe che ha scelto ancora una volta Castellabate come scenario di una nuova, straordinaria avventura cinematografica” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

“Un grazie speciale va a tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione. Sappiamo che, in alcuni momenti, le riprese hanno comportato piccoli disagi e modifiche alla viabilità, ma il vostro spirito di accoglienza ha fatto, ancora una volta, la differenza”.

“Grazie di cuore alla produzione, al cast, alla troupe e a tutti coloro che hanno lavorato con passione e professionalità. È stato un piacere avervi qui. Ora non ci resta che darci appuntamento al 25 dicembre, quando ci ritroveremo tutti al cinema per rivivere sul grande schermo le emozioni di questa splendida esperienza”.