Al Palazzo Reale per ammirare Luna e stelle: notte mozzafiato sul Belvedere di Napoli

Sabato 25 luglio 2026, al Palazzo Reale di Napoli, torna Seconda stella a destra, la speciale iniziativa lanciata in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, incentrata sull’osservazione astronomica direttamente dal Belvedere del sito, regalando una serata speciale sotto le stelle.

Serata sotto le stelle sul Belvedere del Palazzo Reale di Napoli

Gli astronomi dell’Osservatorio, in collaborazione con Palazzo Reale, guideranno il pubblico all’osservazione del cielo da un luogo davvero speciale: il Belvedere di Palazzo Reale, sospeso tra il verde, il mare e la profondità del cielo notturno.

Un’esperienza unica per scoprire le stelle e la magia della Luna su Napoli, godendo dello spettacolare scenario del Golfo partenopeo e della magnificenza del celebre sito culturale, situato nel cuore della città.

“In occasione dell’apertura serale di Palazzo Reale, si ripete l’evento Seconda stella a destra grazie al quale i visitatori hanno l’eccezionale possibilità di accedere allo spazio del Belvedere tramite il nuovo ascensore di recente realizzazione e da lì, guidati dagli astronomi dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte, osservare il cielo attraverso un telescopio professionale” – si legge nella nota del sito.

“Sarà possibile ammirare la Luna e le caratteristiche della sua superficie con i suoi spettacolari crateri e mari argentei. Ci sarà inoltre una sessione dedicata all’orientamento astronomico, durante la quale i visitatori verranno guidati a individuare le principali stelle e le costellazioni della volta celeste. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cielo sopra Napoli, sospesi tra arte, scienza e l’infinito”.

Le visite si svolgeranno alle ore 21:00 e 22:00 ed avranno una durata di circa 40 minuti. Il biglietto ha un costo di 5 euro, in aggiunta al biglietto serale del Museo (intero 5 euro, ridotto 2 euro, agevolazioni e gratuità secondo legge). Il punto di incontro sarà presso la Fontana della Fortuna (15 minuti prima dell’orario di visita)

La prenotazione obbligatoria può essere effettuata sul sito Musei Italiani oppure sul posto, presso la biglietteria, in caso di disponibilità residua.