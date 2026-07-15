Arriva la Festa sull’Aia: 2 giorni tra specialità a Km 0, concerti e il grande Motoraduno

Venerdì 18 e sabato 19 luglio 2026, torna ad Aia Vecchia (Sant’Arcangelo Trimonte, Benevento), la Festa sull’Aia, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita, giunto alla sua 23esima edizione.

Festa sull’Aia 2026, via all’estate sannita: il programma

Due giornate dedicate alle radici del mondo contadino, alla valorizzazione del territorio e alla voglia di stare insieme. L’evento, capace di unire storia, cultura popolare, gastronomia e spettacolo, offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio nel passato, in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Un percorso suggestivo che darà vita alla rievocazione della mietitura tradizionale, agli antichi mestieri e alla suggestiva esposizione delle macchine agricole che raccontano la storia del lavoro nei campi. Un patrimonio di tradizioni che continua a vivere grazie all’impegno della comunità locale e della Pro Loco, custode di un’identità che si tramanda di generazione in generazione.

La serata di venerdì 18 luglio sarà animata dall’esibizione del Gruppo Folk “A Funtanella”, che porterà in scena musiche e danze della tradizione popolare, seguita dal concerto della Fabio’s Band, pronta a far cantare e ballare il pubblico fino a tarda sera.

Ad accompagnare gli spettacoli ci saranno gli stand gastronomici con un ricco menù di piatti tipici preparati con prodotti locali a chilometro zero, espressione dell’autentica cucina del territorio. Grande novità dell’edizione 2026 sarà il Motoraduno di domenica 19 luglio, un evento che richiamerà motociclisti e appassionati delle due ruote da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Via delle Vittorie, dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto prima di vivere una giornata all’insegna della passione per le moto, dell’amicizia e della convivialità.

Dopo il pranzo presso gli stand gastronomici della Pro Loco, la festa proseguirà in serata con il concerto di Jonathan e la Buona Musica. La Festa sull’Aia si conferma così un appuntamento capace di parlare a tutte le generazioni: un’occasione per riscoprire le tradizioni rurali, gustare le eccellenze enogastronomiche del Sannio, ascoltare buona musica e condividere due giornate di festa con famiglie, camperisti, motociclisti e visitatori provenienti da ogni parte della regione.

Un evento che celebra il valore della memoria, della cultura contadina e dell’accoglienza, trasformando Sant’Arcangelo Trimonte in un punto d’incontro dove tradizione e modernità si incontrano nel segno della convivialità.