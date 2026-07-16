Ponte Morandi, giustizia per i ragazzi di Torre e tutte le vittime del crollo: c’è la sentenza

Dopo ben 8 anni arriva la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia che il 14 agosto 2018, a Genova, causò la morte di 43 persone, compresi 4 ragazzi di Torre del Greco.

Crollo Ponte Morandi, arriva la sentenza: le condanne

L’ex ad di Aspi, G. C, è stato condannato a 12 anni mentre M.D.M, ex numero 3 di Aspi, a 11 anni. Per P.B., ex numero 2 Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi così come per A.G. (ex ad di Spea). Condannato anche l’ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit.

L’ultima udienza del processo ha portato ad un verdetto di primo grado per i 57 imputati, tra cui ex vertici di Aspi e Sessa, accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo e crollo colposo. In aula erano presenti i difensori degli imputati e i familiari delle vittime.

Le vittime di Torre del Greco

Quel 14 agosto 2018 alle ore 11:36 in punto a Genova si consumava la tragedia che stroncò i sogni e il futuro di ben 43 persone. A perdere la vita furono anche i 4 ragazzi di Torre del Greco che stavano viaggiando felici in auto diretti verso la loro meta delle vacanze: si tratta di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione.

Le vittime napoletane del crollo del Ponte Morandi in tutto furono 6: ai quattro giovani torresi, infatti, si aggiunsero Gennaro Sarnataro di Casalnuovo e Stella Boccia di Somma Vesuviana.