ULTIM’ORA. Trema la terra in Campania: scossa di terremoto di magnitudo 2.1

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 15 luglio 2026, in Campania, con epicentro a Frigento, in provincia di Avellino.

Scossa di terremoto in Campania oggi: epicentro a Frigento

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10:57 di questa mattina. La magnitudo accertata è di 2.1. L’evento sismico potrebbe essere stato avvertito anche nei vicini territori di Gesualdo e Sturno.

Per fortuna non si segnalano danni a cose o persone.