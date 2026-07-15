ULTIM’ORA. Trema la terra in Campania: scossa di terremoto di magnitudo 2.1
Lug 15, 2026 - Veronica Ronza
Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 15 luglio 2026, in Campania, con epicentro a Frigento, in provincia di Avellino.
Scossa di terremoto in Campania oggi: epicentro a Frigento
La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10:57 di questa mattina. La magnitudo accertata è di 2.1. L’evento sismico potrebbe essere stato avvertito anche nei vicini territori di Gesualdo e Sturno.
Per fortuna non si segnalano danni a cose o persone.