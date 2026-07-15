Torre Annunziata, la cultura della città custodita nei video della Proloco Oplonti

La memoria collettiva custodita in un imponente progetto di conservazione culturale, attraverso video che ne raccontano la storia. È questo l’obiettivo della Proloco Oplonti Marina del Sole di Torre Annunziata, impegnata nella diffusione della tradizione popolare torrese.

Una serie di video per raccontare Torre Annunziata

Il tramandamento del ricco patrimonio di Torre Annunziata verrà affidato ad una serie di video, dedicati a figure significative della città, già disponibili sul canale Youtube della Proloco. Saranno, inoltre, pubblicati sulle pagine social ogni settimana, così da instituire un appuntamento fisso fra comunità e identità culturale.

«Torre Annunziata possiede un patrimonio narrativo immenso fatto di storie, personaggi, soprannomi ed episodi che hanno attraversato intere generazioni» – ha spiegato il Presidente della Proloco, Luigi Scognamiglio – «Abbiamo deciso di raccoglierli, custodirli e renderli accessibili a tutti, in particolar modo ai giovani. La memoria popolare è identità, è radice, è comunità»

I volti di Torre Annunziata

Fanno parte del progetto tutte quelle personalità che hanno arricchito e arricchiscono ancora oggi il patrimonio culturale e popolare di Torre Annunziata, come il poeta Nino Vicidomini, con le sue storie su Mattia ’o Papore, ’o Russo, Aurora e Luisina, Ciccio ’o Barone, Fra’ Macario, Titina ’a Ballerina e Zazzello. Rivivono nel progetto anche Maria ’a Sposa Barracchella e Titiello del Comm. Michele Pinto e Scialone, Nicola Piere e Papera e Alfredo ra’ Ricotta del prof. Felicio Izzo.

Si tratta di opere che rispecchiano l’anima della città, e che ne custodiscono antichi racconti e tradizioni.

Il museo virtuale Ecomuseo Oplontis Virens

I video dedicati ai personaggi di Torre Annunziata si inseriscono nel progetto più ampio dell’Ecomuseo Oplotnis Virens, un museo virtuale dedicato alla storia oplontina. Accedendo al sito della Proloco, cittadini e non solo possono curiosare fra le stanze virtuali del museo, alla scoperta di aneddoti, storie e luoghi speciali di Torre Annunziata.

Ecomuseo Virtuale Oplontis

La Proloco ha recentemente lanciato anche una mappa interattiva divisa in 26 tappe, in cui sono segnalati i luoghi più significativi della città.