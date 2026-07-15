Malore improvviso durante il bagno a mare, dramma in Campania: è morto davanti alla moglie

Si chiamava Giuseppe Vitiello l’imprenditore morto improvvisamente, nella mattinata di ieri, mentre si trovava al mare a Sapri, sulla spiaggia di Capitello.

Sapri, imprenditore morto al mare: malore improvviso in acqua

L’uomo, titolare di un noto supermercato sulla Marcellana, aveva deciso di trascorrere qualche giornata di relax con la moglie. Insieme si erano recati sulla spiaggia, nei pressi del campo sportivo, per fare un bagno al mare.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, intorno alle 10:30, mentre si trovava in acqua, Vitiello sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Subito si sarebbe attivata la macchina dei soccorsi per recuperare l’uomo dall’acqua e il successivo intervento dei sanitari del 118 che, nonostante le numerose manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uomo si è spento sotto gli occhi increduli della moglie che si trovava con lui. Insieme avevano avuto 3 figli. Anche il sindaco Giuseppe Rinaldi ha espresso vicinanza alla famiglia: “Era una persona stimata, perbene, apprezzata ben oltre i confini comunali”.