Resina KG, il Mercato di Pugliano apre di notte: street food, dj e vendite a 15 euro al chilo

Sabato 18 luglio 2026 prende il via Resina KG, il nuovo format che animerà il mercato di Pugliano, a Ercolano, offrendo l’opportunità di dare una seconda vita agli abiti, attraverso il riuso, e acquistare, allo stesso tempo, capi originali.

Resina KG: il Mercato di Pugliano aperto fino a notte

Il fascino del vintage incontra la sostenibilità e il divertimento al mercato di Pugliano con la prima edizione di Resina KG, un nuovo format dedicato agli appassionati della moda vintage e dello shopping consapevole. Un’opportunità per scoprire pezzi unici e dare una seconda vita agli abiti tramite il riuso.

Le attività commerciali di via Pugliano apriranno le botteghe in serata, dalle 18 alle 24. L’iniziativa prevede il lancio di una speciale promozione con vendite a 15 euro al chilo. Un’occasione per promuovere il mercato storico di Ercolano, le sue botteghe ed una delle attività più antiche della città del vesuviano.

L’evento si arricchisce con la presenza di stand di street food – tra panini, pizza, graffe – e con un dj set. Sarà presente anche lo staff del Zeta Retrò Vintage per offrire la valutazione gratuita di borse vintage. A quanti decideranno di acquistare tre chili di abbigliamento vintage sarà omaggiato uno spritz.

Con Resina KG prende il via un nuovo appuntamento dedicato alla cultura del vintage, capace di unire stile, sostenibilità e socialità in uno dei luoghi simbolo del commercio dell’usato e dell’abbigliamento in Campania.