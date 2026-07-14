Vacanze napoletane per George Clooney e la moglie: la star di Holliwood ha scelto Capri

George e Amal Clooney scelgono Capri per le loro vacanze: la coppia di fama mondiale è stata avvistata sull’isola napoletana, sempre più meta prediletta per le celebrità internazionali.

George e Amal Clooney, sorpresa a Capri: in vacanza sull’isola

Sarebbero spuntati a sorpresa tra le stradine dell’isola partenopea George Clooney e la moglie Amal. Entrambi elegantissimi, lui in abito grigio, lei in bianco, sono stati avvistati nella tarda serata di ieri su un caratteristico e iconico taxi scoperto.

L’attore hollywoodiano ha scelto il gioiello del Golfo di Napoli per trascorrere un romantico soggiorno con la sua dolce metà. Insieme hanno passeggiato tra le strade dell’isola verde per poi allontanarsi a bord del veicolo, sorridendo ai presenti e salutando i passanti calorosamente.

Capri si conferma ancora una volta una delle destinazioni più in voga dell’estate. Oltre ai turisti stranieri, sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono di perdersi tra gli scorci dell’isola napoletana dal mare cristallino. Un’isola che proprio in questi giorni si è stretta in un abbraccio commosso e affettuoso per la scomparsa di uno dei suoi più grandi artisti: Peppino Di Capri.