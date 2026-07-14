Sopralluogo Ospedale Maresca: nuovi posti letto, sarà un polo ortopedico all’avanguardia

Si è tenuto un sopralluogo istituzionale presso l’ospedale Maresca, in risposta alle sollecitazioni di cittadini e comitati territoriali, in prima linea con l’associazione Pro Maresca, per la valorizzazione del presidio.

Sopralluogo all’ospedale Maresca: gli interventi

“Come rappresentanti istituzionali, raccogliamo questa spinta dal basso con la certezza che il Governatore Roberto Fico, nel redigere il nuovo piano ospedaliero, terrà conto della centralità strategica di questa struttura, traducendo in realtà le aspettative della comunità” – si legge in una nota dell’onorevole Alessandro Caramiello, il senatore Orfeo Mazzella, il Consigliere Regionale Gennaro Saiello, l’assessora del Comune di Torre del Greco Laura Vitiello, il Consigliere Comunale Mirko Gallo, e l’ex deputato Luigi Gallo

“Il confronto con la dirigenza sanitaria ha delineato un quadro caratterizzato da straordinarie eccellenze ma anche da gravi criticità. Tra i punti di forza spicca l’Endoscopia Digestiva, che nel 2025 ha superato le 54.000 procedure, insieme all’innovativo progetto New Wave per i disturbi cognitivi e l’Alzheimer, prima sperimentazione del genere nel Mezzogiorno. Sul fronte strutturale, oltre al completamento dell’adeguamento sismico in autunno, lo spostamento del laboratorio analisi libererà spazio per 24 nuovi posti letto al terzo piano”.

“Al quarto e quinto piano nasceranno invece il nuovo blocco operatorio e l’area chirurgica (con 13 letti in ortopedia, 7 in chirurgia e 2 di terapia intensiva post-operatoria), gettando le basi per un polo ortopedico all’avanguardia”.

“A fronte di queste prospettive restano tuttavia gravi carenze di organico che frenano lo sviluppo del Maresca, complice la miopia del Governo centrale, incapace di sostenere la sanità territoriale. Il Pronto Soccorso, che ha visto gli accessi impennarsi dai 17.885 del 2022 ai 23.165 del 2025, è presidiato da un solo responsabile e tre medici, costringendo a turni coperti da prestazioni aggiuntive. La mancanza di personale blocca inoltre i 6 posti letto dell’OBI e la nuova unità sub-intensiva da sei posti, ferma per la carenza di anestesisti. Soffrono la carenza di personale anche la Radiologia (nonostante le oltre 15.000 radiografie nel 2025) e la Cardiologia, attualmente limitata a sole sei ore giornaliere”.

“Durante la visita dopo aver analizzato queste difficoltà, abbiamo proposto e condiviso con la dirigenza la necessità di un Open Day entro la fine dell’anno per far conoscere invece alla cittadinanza i reparti di eccellenza. La tutela della salute si costruisce con trasparenza e sinergia, in un dialogo costante di tutta la filiera istituzionale. Sotto questo profilo il nostro impegno per gli utenti del Maresca sarà massimo, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute sancito dalla nostra carta costituzionale”.