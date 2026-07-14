Auguri Villa Ferretti, la meraviglia confiscata alla camorra compie 10 anni: concerti per tutti

Bacoli celebra i primi 10 anni di Villa Ferretti, la spettacolare residenza affacciata sul mare e confiscata alla camorra, con un programma di incontri e concerti aperti al pubblico.

Villa Ferretti di Bacoli compie 10 anni: eventi e concerti

A dieci anni dalla riapertura, Villa Ferretti rappresenta uno dei casi più significativi di riutilizzo pubblico di un bene confiscato. Un risultato che va oltre il semplice recupero dell’immobile: la vera sfida, infatti, è stata quella di costruire nel tempo un modello di gestione capace di attrarre istituzioni, investimenti e attività permanenti, evitando il rischio dell’abbandono.

Dieci anni dopo, l’amministrazione comunale di Bacoli intende dar vita ad una iniziativa mirata a costruire uno spazio pubblico di confronto tra istituzioni, associazioni, organizzazioni sociali, mondo della cultura, professionisti e cittadini per elaborare proposte concrete sul governo dei beni comuni e sul futuro del territorio flegreo.



Nasce, così, una due giorni di full-immersion amministrativa ed istituzionale di approfondimento e confronto incentrate sulla gestione del patrimonio pubblico attraverso 10 tavole rotonde, tutte aperte al pubblico ed alla cittadinanza. Dieci panel tematici per celebrare i 10 anni dall’apertura al pubblico del parco di Villa Ferretti, bene confiscato alla criminalità organizzata, alla presenza di oltre 50 personalità del mondo della politica, degli enti pubblici, della scuola, della cultura, dell’associazionismo e delle categorie sociali. L’obiettivo è scrivere insieme “La Carta dei Beni Comuni”.

Ogni serata si concluderà con un suggestivo concerto nel cuore del parco di Villa Ferretti. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 20:00 e saranno aperti a tutti liberamente. Il 20 luglio si esibirà il “Duo Parthenope”, con musiche di Ludovico Einaudi a cura del maestro Angelo Barletta al pianoforte e del maestro Francesco Scalzo al violoncello. Il 21 luglio gran finale con la voce di Monica Sarnelli.