Un’immagine spettacolare giunge dai canali ufficiali dell’Area Marina Protetta di Gaiola: un piccolo cavalluccio marino che nuota fra le fronde di Posidonia.

La storia millenaria della Gaiola

Il Parco sommerso di Gaiola è un luogo unico al mondo, dove archeologia ed ecosistema si incontrano in un panorama senza eguali. Fin dal I sec., l’area fu popolata dai romani, che vi costruirono la villa marittima del Pausilypon, divenuta poi residenza imperiale. Nelle acque antistanti la villa si alternano, oggi, resti di pescherie, ninfei e bacini portuali, popolati da una ricchissima varietà di organismi marini.

Il ritorno del cavalluccio marino è un simbolo di rinascita per il parco

L’avvistamento del cavalluccio marino alla Gaiola rappresenta un traguardo inestimabile per il parco. Si tratta, infatti, di una delle specie più fragili del mediterraneo, con un drastico calo del 30% negli ultimi anni.

La scomparsa del cavalluccio marino è dovuta principalmente alla distruzione del suo habitat, costituito dalle praterie di Posidonia. Il team di ricercatori del Parco si è profuso in enormi sforzi, fin dal 2023, per reinserire questa preziosa pianta marina nella acque della Gaiola. Un lavoro che ha portato risultati straordinari, come lo testimonia il ritorno di questa specie così rara.

«I nostri ricercatori già da qualche tempo avevano iniziato a notare una progressiva rinaturalizzazione delle aree oggetto del progetto di restoration habitat di Posidonia partito nel 2023 con il reimpianto delle prime talee donate dall’AMP Regno di Nettuno» – si legge in un comunicato del Parco – «[…] Mai però ci saremmo aspettati dopo soli 3 anni, di vedere ritornare a casa tra quelle foglie nastriformi miracolose proprio lui, il Cavalluccio marino, il simbolo di questo prezioso habitat Mediterraneo, il simbolo della fragilità del nostro mare. Vedere quel piccolo ippocampo avvinghiato alle foglie di quelle piantine di Posidonia […] rappresenta davvero il simbolo della vita che rinasce»

https://www.facebook.com/share/v/1BZDKRUwwA/

Una riqualificazione costantemente minacciata

Il miracoloso ecosistema ritrovato della Gaiola, custode dei tre unici banchi coralliferi dell’area napoletana e flegrea, rischia, però, di essere distrutto. Attualmente, infatti, in caso di condizioni metereologiche avverse, numerosi scarichi fognari confluiscono nell’area protetta. Ciò costituisce motivo di forte squilibrio per le fragili specie animali e vegetali che la popolano.

Ricercatori e ambientalismi continuano a lottare per proteggere questo inestimabile tesoro naturale, spingendo le istituzioni a proporre e concretizzare sistemi di tutela ambientale efficaci.