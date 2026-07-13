A Torre del Greco il mare è di tutti: 3 spiagge libere attrezzate per persone con difficoltà

A Torre del Greco prende il via “A mare tutti”, il progetto di turismo balneare inclusivo e accessibile alle persone con disabilità: l’iniziativa, per il secondo anno consecutivo, trasforma alcune spiagge libere del litorale torrese in punti accessibili per i soggetti con difficoltà motorie, attraverso l’utilizzo di apposite attrezzature necessarie a favorire l’accesso alle persone costrette sulla sedia a rotelle.

A mare tutti, le spiagge attrezzate a Torre del Greco

Tutto parte dal fatto che l’ambito N31 – grazie all’impegno profuso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dagli uffici preposti – è risultato vincitore di una manifestazione di interesse con specifiche risorse messe a disposizione dall’ufficio Disabilità della Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell’ambito del progetto regionale sono state individuate tre spiagge pubbliche comprese tra la Litoranea e via Calastro. Proprio qui le spiagge saranno attrezzate con sedie da mare modello Job utili per la balneazione assistita, passerelle per facilitare l’accesso alle spiagge e bagni chimici accessibili per le persone con disabilità.

Sulle tre spiagge di via Calastro e Litoranea sarà garantita anche la presenza di operatori socio-sanitari specializzati per l’assistenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità e di un servizio di trasporto con bus attrezzato e presenza a bordo di operatore Oss per il trasferimento dei soggetti interessati dal domicilio all’arenile e viceversa.

Il progetto sarà attivo da mercoledì 15 luglio e resterà operativo fino al prossimo 15 settembre. “Possono richiedere di usufruire del servizio di trasporto – viene sottolineato – i cittadini residenti a Torre del Greco in possesso di certificazione di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità e/o certificazione per l’accertamento dell’handicap”.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere consegnate all’incaricato della ditta a mano all’atto dell’attivazione del servizio, affidato all’operatore economico Beducci Travel Bus di Ercolano. Le prenotazioni possono essere effettuate ai numeri 081.7771169 e 081.7776750. Il servizio di trasporto e quello di assistenza saranno erogati dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. La documentazione da allegare alla domanda e altre informazioni utili sono presenti nell’avviso pubblico presente sul sito del Comune di Torre del Greco.