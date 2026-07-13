Tra spiagge pulite e mare cristallino: a Bacoli arrivano anche le docce gratis per tutti

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Bacoli di rendere le spiagge libere sempre più accoglienti per i cittadini: il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato l’installazione di docce gratis presso gli arenili pubblici del litorale partenopeo.

Spiagge libere a Bacoli: per la prima volta docce gratis per tutti

Un servizio aggiuntivo per tutti i cittadini e i bagnanti che potranno comodamente usufruire di docce nuove e funzionali, in maniera completamente libera e gratuita, durante le loro giornate di relax trascorse tra mare e spiaggia.

“Mai avute prime. Installeremo le docce sulle spiagge libere di Bacoli. Saranno gratuite, per tutti. Perché il mare si può e si deve poter vivere anche così. Liberamente, a costo zero. Un diritto sacrosanto da garantire a chiunque. A partire da chi vive in difficoltà economica. Avevo promesso una novità. Eccola” – si legge nella nota del primo cittadino.

“Spiagge pulite, pedane verso la battigia, mare limpido, bidoni per la raccolta differenziata, bagni pubblici, navette comunali gratuite. E docce, ovunque possibile. Ci abbiamo lavorato in queste ultime settimane. Partiremo nei prossimi giorni con l’installazione delle prime otto. In tutta la città. Un servizio pubblico mai assicurato prima sui nostri arenili liberi. E che garantiremo. Perché l’acqua è un bene di tutti. E perché le spiagge libere non dovranno mai più essere sinonimo di degrado ed abbandono. Mai. Ma di civiltà, di efficienza”.

“Stiamo iniziando una rivoluzione civica. Quella dei diritti. Quella dei beni comuni da liberare. Abbiamo bisogno dell’impegno, dell’amore e della responsabilità di tutti. Perché pubblico è bello. Senza padroni. Ma della gente. Insieme, siamo davvero più forti. Vi ridaremo tutto ciò che è vostro. Un granello alla volta”.