“Sophia Loren ricoverata”, la nipote: “Sta a casa. Vi ringrazia e si emoziona per l’affetto”

A smentire le voci, divenute virali sul web, riguardanti le condizioni di salute di Sophia Loren, è intervenuta la nipote dell’amatissima diva, Alessandra Mussolini, reduce dal successo del Grande Fratello Vip.

Sophia Loren, la nipote Alessandra Mussolini: “Non è ricoverata”

“Ho parlato con mia zia Sophia. Sta a casa, sta benissimo, non è ricoverata per niente, anzi ringrazia tutti i suoi ammiratori. Vi devo dire una cosa: è piena di vita. Un saluto a tutti” – ha detto Alessandra Mussolini in un video diffuso sui social.

Nello stesso post, per rassicurare tutti coloro che hanno letto con sconforto le notizie circolate, ha aggiunto: “In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sofia, e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. Zia Sofia sta bene”.

“Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà. È serena e forte con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete. Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: grazie! Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno. A nome suo, vi abbraccio con grande affetto”.