Arriva la Festa dei Fichi, tra sapori e concerti. Da Zero Assoluto a Tommaso Primo: ospiti

Il 17 e 18 luglio 2026, a San Mango sul Calore, torna la Festa dei Fichi, l’evento interamente dedicato alla valorizzazione del fico che animerà il fine settimana tra sapori e concerti d’eccezione. L’ingresso è libero e gratuito.

Festa dei Fichi a San Mango sul Calore: i concerti

La manifestazione celebra il fico, prodotto tipico, simbolo del territorio e delle migliori eccellenze enogastronomiche locali. L’appuntamento è in piazza del Santuario nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio. Un’occasione per vivere un weekend speciale all’insegna della tradizione, della cultura agroalimentare e del divertimento.

La manifestazione prenderà il via entrambe le sere a partire dalle ore 19:30 con l’apertura degli stand enogastronomici. Cittadini e visitatori saranno accolti in un vero e proprio villaggio del gusto per riscoprire i sapori autentici della tradizione attraverso degustazioni di fichi, abbinamenti con i pregiati vini locali e specialità del territorio.

Il tutto in un’atmosfera festosa ed accogliente, arricchita da un programma musicale di alto livello. Si comincia venerdì 17 luglio con l’attesissimo concerto degli Zero Assoluto, il celebre duo pop pronto a far cantare la piazza con i suoi storici successi, seguito dal dj set di DJ Vers per continuare la serata a ritmo di musica.

Il grande intrattenimento proseguirà sabato 18 luglio con una line-up d’eccezione che vedrà alternarsi sul palco la poesia di Enzo Gragnaniello, il talento di Tommaso Primo e il travolgente e iconico spettacolo di Mixed by Erry, per poi concludersi ufficialmente con la seconda serata dance firmata ancora una volta da DJ Vers.

“L’Amministrazione Comunale esprime la più sentita gratitudine alla Pro Loco, alla Confraternita di Misericordia di San Mango sul Calore e al Comitato Festa, il cui prezioso contributo e la proficua sinergia organizzativa sono stati determinanti per la realizzazione della kermesse. L’obiettivo congiunto è quello di promuovere le peculiarità del territorio e favorire momenti di aggregazione sociale. Per questo gli organizzatori invitano cittadini, turisti e appassionati a prendere parte a questo doppio appuntamento con l’eccellenza. L’ingresso a tutte le serate è libero e gratuito” – si legge nella nota diffusa.