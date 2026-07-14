Torre del Greco, successo per TorRidendo: quattromila persone in piazza tra risate e cabaret

È stato uno dei nuovi eventi estivi della città di Torre del Greco: TorRidendo, la rassegna della comicità che per due sere ha trasformato piazza Santa Croce in un grande teatro all’aperto.

Due serate che hanno regalato a Torre del Greco un colpo d’occhio fatto di migliaia di persone, risate e voglia di stare insieme.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, dall’ufficio cultura e coordinata artisticamente da Antonio D’Ausilio, ha richiamato un pubblico numeroso di ogni generazione.

TorRidendo accende la piazza, continuano gli eventi a Torre del Greco

Oltre mille sedie occupate in pochi minuti con persone in fila già due ore prima dell’inizio programmato degli spettacoli, tante persone rimaste ad assistere lungo il perimetro della piazza e un’atmosfera che ha accompagnato entrambe le serate fino all’ultimo applauso.

In totale 4.000 spettatori nelle due serate. È questa la cifra che racconta di un’intuizione che è piaciuta alla città e che potrebbe diventare un nuovo appuntamento fisso dell’estate corallina.

Nelle serate del 12 e 13 luglio sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più apprezzati della comicità italiana e napoletana, accompagnati dalla conduzione di Antonio D’Ausilio, Imma Pirone e Antonio Colursi, riuscendo a mantenere alto il ritmo dello spettacolo e il coinvolgimento del pubblico.

Prima serata tutta da ridere con Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, gli Arteteca e Ciro Ceruti con Paco De Rosa e Ludovica Artel; ieri, lunedì 13, gran finale con Gino Fastidio, Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino.

Un’estate che continua a riempire il cuore di Torre del Greco

Dopo il successo della Festa dei Quattro Altari, TorRidendo conferma una tendenza sempre più evidente: gli eventi estivi stanno riportando migliaia di persone a vivere il centro storico, con benefici che vanno oltre il semplice intrattenimento.

La scommessa dell’amministrazione comunale di costruire un calendario estivo diffuso sembra dunque trovare conferma nella risposta del pubblico.

“Con TorRidendo – afferma il sindaco Luigi Mennella – proseguiamo sulla scia degli eventi che puntano a promuovere le bellezze e le prerogative turistiche di Torre del Greco. Ad un mese dalla festa dei quattro altari, le nostre strade tornano a colorarsi di cittadini e visitatori grazie ad un altro importante momento culturale. La nostra è una programmazione mirata alla valorizzazione delle tante potenzialità della città, in un’ottica che, visti i risultati in termini di presenze, sta dando significativi risultati”.

Le risate passano, l’immagine di una piazza piena resta

Uno spettacolo dura qualche ora. Una piazza piena, invece, lascia un segnale. In un tempo in cui troppo spesso la quotidianità sottrae occasioni per sorridere, Torre del Greco ne ha create due: un parterre di ospiti noto al pubblico teatrale e del piccolo e grande schermo che ha intrattenuto gli spettatori per ore nella torrida estate torrese.

Il successo di TorRidendo non si misura soltanto negli applausi rivolti agli artisti, ma anche nell’immagine di una Torre del Greco capace di riempire il proprio cuore e di ritrovare, almeno per una sera, il piacere semplice dello stare insieme senza pagare un biglietto d’ingresso.