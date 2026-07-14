ULTIM’ORA. Tragedia in Campania, un 30enne ha ucciso il papà: lo ha strangolato

Avrebbe ucciso il padre al culmine di una lite un uomo di circa 30 anni: una tragedia familiare che si è consumata a Pagani, in provincia di Salerno, all’interno della loro abitazione.

Ha ucciso il padre dopo una lite: la tragedia a Pagani (Salerno)

Stando a quanto emerso padre e figlio avrebbero litigato per cause ancora in corso di accertamento. All’alba di questa mattina la discussione sarebbe degenerata nella più atroce delle violenze: il 30enne avrebbe ammazzato il papà, pare strangolandolo.

Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere, il giovane soffrirebbe di problemi psichici da qualche tempo e a confermarlo sarebbero anche i vicini di casa. Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno identificato e arrestato il presunto assassino.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Gli investigatori stanno cercando di recuperare testimonianza e immagini di videosorveglianza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.