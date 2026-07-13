Festa del Carmine nel Napoletano, 3 giorni di concerti: finale con Franco Ricciardi e fuochi

Dal 17 al 19 luglio 2026 a Marigliano, in provincia di Napoli, prende il via la Festa della Madonna del Carmine che animerà via Vittorio Veneto di fede, musica e tradizioni, con tanti artisti e ospiti speciali: per il gran finale è previsto un concerto di Franco Ricciardi.

Festa Madonna del Carmine a Marigliano: c’è Franco Ricciardi

Si susseguiranno tre giorni di celebrazioni, spettacoli ed eventi d’eccezione aperti al pubblico. Una grande festa in onore della Madonna del Carmine, la solenne festività che ricorre il 16 luglio, con ingresso libero e gratuito per tutti.

Il programma religioso prende il via il 13 luglio con la Santa Messa delle ore 20:00, celebrata da Don Alfonso, che sarà replicata anche nelle giornate del 14 e 15 luglio. Anche il 16 luglio si terrà la Santa Messa Solenne alle 20:00 mentre il 19 luglio, dalle ore 18:30, si svolgerà anche la tradizionale processione.

La festa civile prenderà il via il 17 luglio quando ad alternarsi sul palco di via Vittorio Veneto saranno Decibel Bellini, il duo comico degli Arteteca e Veronica Simioli. Il 18 luglio spazio al live del cantante neomelodico Ciro Rigione.

Per il gran finale, il 19 luglio, ci sarà il concerto di Franco Ricciardi. Prima del concerto conclusivo ci sarà l’estrazione della lotteria con in palio una Fiat Panda. A chiudere la serata sarà un suggestivo spettacolo pirotecnico.