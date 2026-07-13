Meraviglia a Napoli: a Castel Sant’Elmo apre il Luna Park napoletano con giochi XXL

Dal 16 luglio al 4 ottobre 2026 a Napoli torna Pessoa Luna Park, un villaggio culturale e dedicato al divertimento che quest’anno per la prima volta vedrà l’apertura al pubblico del fossato di Castel Sant’Elmo.

Pessoa Luna Park 2026 a Napoli: programma e novità

Tra giochi che sfidano gli stereotipi, installazioni sperimentali, concerti, podcast live, cinema e teatro all’aperto, il luna park firmato Pessoa, che trasforma spazi inutilizzati in utopie con-temporanee, torna a Napoli lungo un percorso storico finora inedito ai visitatori, in collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero.

Il parco itinerante sarà inaugurato giovedì 16 luglio con l’apertura, per la prima volta nella storia, del fossato di Castel Sant’Elmo. L’ingresso, a partire dalle ore 18:00, è gratuito e sarà caratterizzato da un rito collettivo della Banda Basaglia, seguito dalla Festa in Maschera al tramonto con la partecipazione delle mitiche drag queen Karma B.

Il luna park occuperà il fossato dal 16 luglio al 9 agosto e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica. Nella giornata inaugurale, i primi 100 che si presenteranno in biglietteria tra le 19.00 e le 19.15 entreranno nella storia come i primi attraversatori del Fossato di Castel Sant’Elmo, e riceveranno in omaggio 100 birre Peroni Nastro Azzurro e Fontanella distribuzioni.

Il Fossato ospiterà installazioni e giochi in versione XXL che sfidano gli stereotipi, firmati da Pessoa Luna Park e dall’artista social-pop Roxy in the Box, un’area scacchi curata dall’Accademia Scacchistica Napoletana, un palco con concerti, talk dal vivo e dj set, un cinema e un teatro all’aperto, un programma di letture e podcast live, e format eno-gastronomici collettivi con tavolate condivise.

Pessoa Luna Park è prima di tutto un parco culturale e interattivo per la città, sempre accessibile a prescindere dalla programmazione del giorno: gli appuntamenti della settimana vengono svelati ogni 7 giorni sul profilo Instagram. Anche la scelta dei partner segue lo spirito di Pessoa Luna Park: una mobilità sostenibile per raggiungere il parco, e una linea food che intreccia radicamento nel territorio e visione innovativa.

Informazioni pratiche

Il Pessoa sarà aperto dal 16 luglio al 9 agosto (dalle 17:30 alle 00:30) e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026 (giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 00:30, sabato e domenica dalle 11:00) presso il Fossato di Castel Sant’Elmo, al Vomero.

Chi entra entro le 18:30 può visitare anche il resto di Castel Sant’Elmo, inclusa la terrazza panoramica. Di seguito le tipologie di biglietti: intero 2,50 euro (a partire dalle 16.30); ridotto 18-25 anni 2,00 euro; gratuito under 18 e over 65. Il ricavato è interamente devoluto ai Musei Nazionali del Vomero. Il 16 luglio, giorno dell’inaugurazione, ingresso gratuito dalle 19.00. Il Pass Pessoa ha un costo di 15,00 euro per 15 ingressi (1 euro a ingresso), con accesso salta-fila.