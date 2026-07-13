Festa della Madonna del Carmine tra concerti gratis, fuochi e Sagra del Cuzzetiello: ospiti

Prende il via la Festa della Madonna del Carmine a Saviano, in provincia di Napoli, con un ricco programma religioso e civile che animerà la Parrocchia Immacolata, Piazza Ciccone e Corso Garibaldi tra celebrazioni solenni, concerti e sagra del cuzzetiello.

Festa Madonna Carmine a Saviano: messe, concerti e sagra

La comunità parrocchiale Immacolata Concezione di Saviano quest’anno celebra la Festa della Madonna del Carmine, in occasione della festività del 16 luglio, un momento comunitario prezioso per rafforzare la fede e anche valorizzare i legami sociali.

“Camminare concretamente insieme è il vero valore di questa festa. Per far sì che questo appuntamento ritorni a essere quel faro di tradizione e splendore che è sempre stato, la presenza di ciascuno è fondamentale. L’invito è rivolto a tutti – famiglie, giovani, adulti e realtà del territorio – a partecipare per vivere insieme giornate di gioia e condivisione” – ha spiegato il parroco don Giovanni Napolitano.

Dal 13 al 15 luglio si terrà il Triduo di preparazione con le Sante Messe serali, alle 19:30. A presiedere le Celebrazioni eucaristiche saranno: monsignor Franco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli (13 luglio); monsignor Giuseppe Puppo, canonico vaticano (14 luglio). La Santa Messa di mercoledì 15 luglio, sarà presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

Il 16 luglio, giorno della Festa, monsignor Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola, celebrerà la Santa Messa delle 10:00; quella delle 18:30 sarà presieduta da don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. A seguire, la statua della Madonna del Carmine attraverserà in processione le vie del quartiere.

A partire dal16 luglio, piazza Antonio Ciccone e Corso Garibaldi si accenderanno con tre serate imperdibili. Si parte giovedì con una serata all’insegna della tradizione e del divertimento con la musica popolare dell’associazione “Cantanno se smezza o dulor. Zuoccle, tammorre e Femmene”. A seguire, spazio alle risate con la comicità travolgente di Emanuele Ceruti e l’ironia irresistibile delle attrici Luisa Esposito e Floriana De Martino.

Venerdì 17 luglio spazio alle famiglie con il Cantabimbi 2026, un festival musicale per i più piccoli. Contestualmente, prenderà il via un imperdibile percorso del gusto grazie all’apertura degli stand gastronomici della Sagra del Cuzzetiello.

Infine, sabato 18 luglio il gran finale in Piazza Antonio Ciccone sarà affidato al concerto-evento di due grandi protagoniste della musica partenopea, Emiliana Cantone e Giusy Attanasio. Anche per l’ultima serata saranno attivi gli stand della Sagra del Cuzzetiello. A conclusione dei festeggiamenti ci sarà lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Catapano di Ottaviano.