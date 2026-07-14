Addio Andrea, morto a 32 anni in un incidente: stava andando al mare con la fidanzata

Dolore a Mugnano del Cardinale, nel Napoletano, per la scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio, un ragazzo morto a soli 32 anni a seguito di un tragico incidente avvenuto in provincia di Latina.

Dolore a Mugnano: Andrea è morto a 32 anni in un incidente

Lo schianto mortale si è verificato in via Flacca, nel tratto di strada che collega Sperlonga a Gaeta. Il giovane si trovava a bordo della sua moto, in compagnia della fidanzata, una 28enne napoletana, e insieme avrebbero dovuto trascorrere una giornata di relax al mare.

La moto, con a bordo i due ragazzi, si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo. Lo schianto si sarebbe rivelato fatale per Andrea che avrebbe perso la vita sul colpo. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare che constatarne il decesso mentre la fidanzata è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La 28enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Il conducente dell’altra vettura, invece, è stato soccorso all’ospedale Dono Svizzero di Formia ma non è in pericolo di vita.

Andrea era originario di Maddaloni ma la sua famiglia risiedeva da sempre a Mugnano del Cardinale, dove era molto amato e conosciuto. Soltanto negli ultimi anni aveva lasciato il suo paese per motivi di lavoro, spostandosi proprio nel Lazio, vicino Roma.

“Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Mugnano del Cardinale, profondamente colpiti dalla tragica e prematura scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio, esprimono il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a tutti i suoi cari. In questo momento di immenso dolore, l’intera comunità si stringe con commossa partecipazione attorno alla famiglia D’Ambrosio, condividendone il lutto e affidando il ricordo di Andrea alla memoria e all’affetto di quanti gli hanno voluto bene. Riposi in pace” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dall’amministrazione comunale