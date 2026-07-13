Malore improvviso, dolore a Torre: addio a Davide, attore e regista morto a 32 anni

Dolore a Torre Annunziata per la tragica scomparsa di Davide Cristiano, attore e regista morto a soli 32 anni, pare a seguito di un malore improvviso che ne avrebbe decretato il decesso sul colpo.

Torre Annunziata, Davide Cristiano morto a 32 anni

Davide, seppur molto giovane, si era già affermato nel panorama teatrale della sua Regione, conquistando diversi riconoscimenti. Tra questi la vittoria della prima edizione del Premio per artisti e compagnie under 35 dedicato alla memoria di Enzo Moscato.

Stando a quanto emerso si trovava a Modena, probabilmente per lavoro, quando si sarebbe sentito male. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma pare sia stato colpito da un malore fatale. La notizia si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità.

“Non si può morire…così all’improvviso. Non si può andar via così. Avevi una vita da vivere. Ancora non riesco a crederci. Questa notizia mi ha lasciato davvero senza parole. E con un forte dolore in petto. La tua improvvisa scomparsa, così assurda e senza un perché. È qualcosa che faccio fatica ad accettare. Davide, hai sempre incantato tutti con il tuo straordinario talento artistico e con la tua capacità di dare vita a cose belle. Ci siamo sentiti poche settimane fa e ricordo con orgoglio l’entusiasmo con cui mi parlavi del nuovo spettacolo che stavi preparando, curandolo con passione, dedizione e amore per il teatro” – si legge in uno dei messaggi d’addio diffusi sui social.